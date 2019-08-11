Galileo
Folge vom 11.08.2019: Malender Käfer
Folge vom 11.08.2019
"Spike the Beetle" ist Hirschkäfer, Social-Media-Star und Maler. Der große Käfer malt mit seinen drei Zentimeter langen Oberkiefern wahrhaftige Gemälde. Seine 35.000 Follower sind begeistert und kaufen die Bilder für bis zu 1.500 Euro pro Stück. "Galileo" hat das krabbelige Kunstgenie besucht. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
