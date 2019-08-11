Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Malender Käfer

ProSieben Folge vom 11.08.2019
Malender Käfer

Malender KäferJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 11.08.2019: Malender Käfer

51 Min. Ab 12

"Spike the Beetle" ist Hirschkäfer, Social-Media-Star und Maler. Der große Käfer malt mit seinen drei Zentimeter langen Oberkiefern wahrhaftige Gemälde. Seine 35.000 Follower sind begeistert und kaufen die Bilder für bis zu 1.500 Euro pro Stück. "Galileo" hat das krabbelige Kunstgenie besucht. Rechte: ProSieben

