Galileo
Folge vom 12.08.2019: X-Days Kaffeepflücker
48 Min.Folge vom 12.08.2019Ab 12
Kaffee ist der Lieblingswachmacher der Deutschen - schmeckt jedoch nur, wenn er richtig geerntet wurde. Dafür werden Kaffeesträucher gepflanzt und Kaffeekirschen geerntet und verarbeitet - bei 30 Grad und 88 Prozent Luftfeuchtigkeit ein echter Knochenjob! "Galileo"-Reporter Jan Stremmel hat zwei Tage lang als Kaffeepflücker in Kolumbien gearbeitet. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen