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Galileo

WTF Phänomenal: Zauberwürfel-Jongleur

ProSiebenFolge vom 15.08.2019
WTF Phänomenal: Zauberwürfel-Jongleur

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Galileo

Folge vom 15.08.2019: WTF Phänomenal: Zauberwürfel-Jongleur

47 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 12

Zauberwürfel treiben viele von uns zur Verzweiflung. Jianyu hingegen löst drei von ihnen gleichzeitig - während er sie jongliert! Damit hat der dreizehn Jahre junge Chinese sogar einen Guinness World Record aufgestellt. "Galileo" hat ihn besucht und erfahren, wie viel Training tatsächlich dahintersteckt und wie Jianyu seinen Trick noch toppen will. Rechte: ProSieben

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