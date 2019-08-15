WTF Phänomenal: Zauberwürfel-JongleurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.08.2019: WTF Phänomenal: Zauberwürfel-Jongleur
47 Min.Folge vom 15.08.2019Ab 12
Zauberwürfel treiben viele von uns zur Verzweiflung. Jianyu hingegen löst drei von ihnen gleichzeitig - während er sie jongliert! Damit hat der dreizehn Jahre junge Chinese sogar einen Guinness World Record aufgestellt. "Galileo" hat ihn besucht und erfahren, wie viel Training tatsächlich dahintersteckt und wie Jianyu seinen Trick noch toppen will. Rechte: ProSieben
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen