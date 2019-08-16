Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 16.08.2019
48 Min. Ab 12

Dave Glasheen lebt auf einer Insel vor Australien - alleine! Ungefährlich ist das nicht: Haustiere fallen schon mal einem Krokodil oder einer Giftschlange zum Opfer und der Rettungsdienst bräuchte im Notfall Stunden. "Galileo"-Reporter Raphael Lauer findet heraus, warum er das Leben hier trotzdem genießt und welche Schicksalsschläge den 72-jährigen Ex-Millionär auf die Insel getrieben haben. Rechte: ProSieben

