Galileo
Folge vom 16.08.2019: Der moderne Robinson Crusoe
48 Min.Folge vom 16.08.2019Ab 12
Dave Glasheen lebt auf einer Insel vor Australien - alleine! Ungefährlich ist das nicht: Haustiere fallen schon mal einem Krokodil oder einer Giftschlange zum Opfer und der Rettungsdienst bräuchte im Notfall Stunden. "Galileo"-Reporter Raphael Lauer findet heraus, warum er das Leben hier trotzdem genießt und welche Schicksalsschläge den 72-jährigen Ex-Millionär auf die Insel getrieben haben. Rechte: ProSieben
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen