Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Beste Tricks gegen Schlafstörungen

ProSiebenFolge vom 17.08.2019
Beste Tricks gegen Schlafstörungen

Beste Tricks gegen SchlafstörungenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.08.2019: Beste Tricks gegen Schlafstörungen

52 Min.Folge vom 17.08.2019Ab 12

Laut einer Studie schlafen drei von vier Arbeitnehmern in Deutschland schlecht. Eine alarmierende Zahl, denn dauerhafter Schlafmangel kann dramatische Folgen für die Gesundheit haben. Grund genug für "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers, eine wichtige Frage zu klären: Was hilft wirklich gegen Schlafprobleme? Von einem Schlafmediziner erhält sie einige Tipps, die sie auch gleich umsetzt. Wird Claires Schlaf sich dadurch tatsächlich verbessern? Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen