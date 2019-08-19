Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 19.08.2019
Folge vom 19.08.2019: X-Days Gebäudereiniger

47 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 12

Putzen kann doch jeder. Oder doch nicht? Gebäudereinigung ist ein echter Knochenjob: Zeitdruck, systematische Arbeitsabläufe, voller Körpereinsatz und ein Know-How, das fast schon dem eines Chemikers gleicht. "Galileo"-Reporter Martin Dunkelmann stellt sich der Aufgabe und versucht sich als Gebäudereiniger. Rechte: ProSieben

