Folge vom 29.08.2019: Dinge, die wir nicht können 4.0
Das stille Örtchen ist für viele ein Ort der Ruhe - das extremste Klo der Welt aber definitiv nicht. Es hat zwar einen wirklich einzigartigen Ausblick, aber um es benutzen zu können, muss man sein Leben riskieren! "Galileo" zeigt den Gang zum wohl gefährlichsten Plumpsklo der Welt.
