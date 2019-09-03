X-Days International: BaumwolleJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 03.09.2019: X-Days International: Baumwolle
52 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 12
Viele Menschen tragen sie täglich am Körper und wissen doch nur wenig über sie: Baumwolle. Wie viel davon man für ein T-Shirt benötigt und was fairen und nachhaltigen Anbau auszeichnet? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch arbeitet für zwei Tage auf einer Plantage in Tansania und liefert Antworten.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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