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Galileo

X-Days International: Baumwolle

ProSiebenFolge vom 03.09.2019
X-Days International: Baumwolle

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Galileo

Folge vom 03.09.2019: X-Days International: Baumwolle

52 Min.Folge vom 03.09.2019Ab 12

Viele Menschen tragen sie täglich am Körper und wissen doch nur wenig über sie: Baumwolle. Wie viel davon man für ein T-Shirt benötigt und was fairen und nachhaltigen Anbau auszeichnet? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch arbeitet für zwei Tage auf einer Plantage in Tansania und liefert Antworten.

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