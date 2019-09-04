Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

10 Fragen an einen Pflichtverteidiger

ProSiebenFolge vom 04.09.2019
10 Fragen an einen Pflichtverteidiger

10 Fragen an einen PflichtverteidigerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.09.2019: 10 Fragen an einen Pflichtverteidiger

51 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 12

Für einen Mörder vor Gericht kämpfen? Pflichtverteidiger übernehmen diese Aufgabe. Sie ziehen für Menschen vor Gericht, die keinen eigenen Anwalt haben. Aber warum machen sie das? "Galileo" nimmt Ulrich Dost-Roxin ins Kreuzverhör. Der Berliner Pflichtverteidiger hat unter anderem die Verteidigung eines Beschuldigten beim Messerangriff in Chemnitz vor einem Jahr übernommen.

Alle verfügbaren Folgen