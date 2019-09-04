10 Fragen an einen PflichtverteidigerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.09.2019: 10 Fragen an einen Pflichtverteidiger
51 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 12
Für einen Mörder vor Gericht kämpfen? Pflichtverteidiger übernehmen diese Aufgabe. Sie ziehen für Menschen vor Gericht, die keinen eigenen Anwalt haben. Aber warum machen sie das? "Galileo" nimmt Ulrich Dost-Roxin ins Kreuzverhör. Der Berliner Pflichtverteidiger hat unter anderem die Verteidigung eines Beschuldigten beim Messerangriff in Chemnitz vor einem Jahr übernommen.
