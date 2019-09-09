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Galileo

Top-Thema: Genetic Testing

ProSiebenFolge vom 09.09.2019
Top-Thema: Genetic Testing

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Galileo

Folge vom 09.09.2019: Top-Thema: Genetic Testing

29 Min.Folge vom 09.09.2019Ab 12

Gen-Tests liegen im Trend. Wie Menschen Alkohol vertragen oder Umweltgifte abbauen - alles liegt in den Genen. Die Tests funktionieren für die Ahnenforschung, geben aber auch Aufschluss über die Gesundheit. Doch wie zuverlässig sind diese Tests? Und wie geht man mit dem Ergebnis um? "Galileo" findet es raus!

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