Galileo
Folge vom 09.09.2019: Top-Thema: Genetic Testing
29 Min.Folge vom 09.09.2019Ab 12
Gen-Tests liegen im Trend. Wie Menschen Alkohol vertragen oder Umweltgifte abbauen - alles liegt in den Genen. Die Tests funktionieren für die Ahnenforschung, geben aber auch Aufschluss über die Gesundheit. Doch wie zuverlässig sind diese Tests? Und wie geht man mit dem Ergebnis um? "Galileo" findet es raus!
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen