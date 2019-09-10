Galileo
Folge vom 10.09.2019: Handy-Lern-Experiment
46 Min.Folge vom 10.09.2019Ab 12
Das Smartphone treibt die Noten der Schüler in den Keller. Effektiv lernen: Keine Chance. Doch nun startet ein Wiener Schüler mit seiner neuen Lernmethode voll durch. Er behauptet: "Mit Social Media von der 6 zur 1" - das ist möglich! Er selbst mauserte sich dank Instagram,WhatsApp und Snapchat vom Schulversager zum Klassenbesten. "Galileo" macht den Test: Kann man es mit Social Media wirklich zum Einser-Schüler schaffen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen