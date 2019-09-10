Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Handy-Lern-Experiment

ProSieben
Folge vom 10.09.2019
Handy-Lern-Experiment

Galileo

Folge vom 10.09.2019: Handy-Lern-Experiment

Folge vom 10.09.2019
Ab 12

Das Smartphone treibt die Noten der Schüler in den Keller. Effektiv lernen: Keine Chance. Doch nun startet ein Wiener Schüler mit seiner neuen Lernmethode voll durch. Er behauptet: "Mit Social Media von der 6 zur 1" - das ist möglich! Er selbst mauserte sich dank Instagram,WhatsApp und Snapchat vom Schulversager zum Klassenbesten. "Galileo" macht den Test: Kann man es mit Social Media wirklich zum Einser-Schüler schaffen?

