10 Fragen an einen BodybuilderJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 14.09.2019: 10 Fragen an einen Bodybuilder
50 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 12
Machogehabe, mangelnder Intellekt und massenhaft Hühnchen: Diese Gedanken schießen wohl den meisten durch den Kopf, wenn sie Bodybuilder sehen. Doch treffen diese Klischees tatsächlich zu oder steckt in Wahrheit viel mehr hinter der beachtlichen Muskelmasse? "Galileo" hat einen Bodybuilder begleitet und nachgefragt, was ihn an der mühsamen Körpertransformation reizt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen