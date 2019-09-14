Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

10 Fragen an einen Bodybuilder

ProSiebenFolge vom 14.09.2019
10 Fragen an einen Bodybuilder

10 Fragen an einen BodybuilderJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 14.09.2019: 10 Fragen an einen Bodybuilder

50 Min.Folge vom 14.09.2019Ab 12

Machogehabe, mangelnder Intellekt und massenhaft Hühnchen: Diese Gedanken schießen wohl den meisten durch den Kopf, wenn sie Bodybuilder sehen. Doch treffen diese Klischees tatsächlich zu oder steckt in Wahrheit viel mehr hinter der beachtlichen Muskelmasse? "Galileo" hat einen Bodybuilder begleitet und nachgefragt, was ihn an der mühsamen Körpertransformation reizt.

Alle verfügbaren Folgen