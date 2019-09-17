Deutschland, deine Super Brains - Veit und YaraJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.09.2019: Deutschland, deine Super Brains - Veit und Yara
Ein funkelnder Rucksack, der zugleich den Zweck einer Warnweste erfüllt. Eine schicke Kordel, um das Handy praktisch umzuhängen. Zwei einfache, aber geniale Ideen, die ihren jungen Gründern eine Menge Erfolg brachten. Aber wie kommt man eigentlich auf eine so gute Idee? "Galileo" hat die beiden deutschen Super Brains besucht und sie zu ihren Ideen befragt.
