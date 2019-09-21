Galileo
Folge vom 21.09.2019: Krankenhausschiff Amazonas
Folge vom 21.09.2019
Lange Wartezeiten im Krankenhaus oder beim Arzt sind auch in Deutschland keine Seltenheit. Doch das ist nichts im Vergleich zu der Zeit, die vergeht, bis Menschen im brasilianischen Amazonasgebiet ärztlich versorgt werden. Die Rede ist hier nicht von Stunden, sondern von bis zu zwei Jahren! Um die Patienten überhaupt erreichen zu können, kommt dort ein Krankenhausschiff zum Einsatz. "Galileo" war vor Ort und hat sich die Arbeit der Crew angesehen.
