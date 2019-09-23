Galileo
Folge vom 23.09.2019: Sturm auf die Area 51
Folge vom 23.09.2019
Mit einem harmlosen Facebook-Aufruf fing er an: der Sturm auf die Area 51. Menschen aus aller Welt reisen zu diesem streng geheimen militärischen Sperrgebiet. Denn um die Area ranken sich dutzende Alien-Verschwörungstheorien. Gibt es mitten in der Wüste Nevadas tatsächlich Unerklärliches zu sehen? "Galileo" hat sich aufgemacht, um herauszufinden, was die Besucher dort erwartet.
