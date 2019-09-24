Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 24.09.2019
Folge vom 24.09.2019: Riesen-Teleskop in den armenischen Bergen

Mitten in den armenischen Bergen steht eine riesige Radioschüssel: ein Relikt des Kalten Krieges. Nun beginnen sich renommierte Weltraumforscher für das abgelegene Gebiet und die veraltete Apparatur zu interessieren. Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? "Galileo" war vor Ort und hat sich die sowjetische XXL-Anlage genauer angeschaut.

