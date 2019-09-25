Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Das größte Löschflugzeug der Welt

ProSiebenFolge vom 25.09.2019
Das größte Löschflugzeug der Welt

Das größte Löschflugzeug der WeltJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.09.2019: Das größte Löschflugzeug der Welt

52 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12

Verheerend große Brände fordern besonders große Löschmaßnahmen. Daher ist mitten im Amazonas das größte Löschflugzeug der Welt unterwegs, um die noch immer wütenden Brände in den Griff zu kriegen. Doch neben der Rettung der Bäume spielt auch Geld eine entscheidende Rolle. "Galileo" war in Bolivien und hat herausgefunden, was der Riesen-Flieger alles kann und welch ein großes Geschäft dahintersteckt.

Alle verfügbaren Folgen