Das größte Löschflugzeug der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.09.2019: Das größte Löschflugzeug der Welt
52 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12
Verheerend große Brände fordern besonders große Löschmaßnahmen. Daher ist mitten im Amazonas das größte Löschflugzeug der Welt unterwegs, um die noch immer wütenden Brände in den Griff zu kriegen. Doch neben der Rettung der Bäume spielt auch Geld eine entscheidende Rolle. "Galileo" war in Bolivien und hat herausgefunden, was der Riesen-Flieger alles kann und welch ein großes Geschäft dahintersteckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen