Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Trendcheck Mochi-Eis

ProSiebenFolge vom 29.09.2019
Trendcheck Mochi-Eis

Trendcheck Mochi-EisJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 29.09.2019: Trendcheck Mochi-Eis

51 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 12

Mochi - das ist der süße Name des neuen Trend-Desserts aus Japan. Kleine Bällchen aus Klebereis mit süßer Füllung. Die feinen Kugeln sind so beliebt, dass sie auch international durchstarten. Sogar in einigen deutschen Supermärkten gibt es sie als Eis in der Kühltruhe. Sind die süßen Mochis tatsächlich so lecker? "Galileo" hat Backprofi Sally losgeschickt, um den Trend auszuchecken.

Alle verfügbaren Folgen