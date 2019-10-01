Galileo
Folge vom 01.10.2019: Konsumgigant Kirche
37 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 12
Die Kirche in Deutschland gehört zu den reichsten Institutionen der Welt. Ihr Vermögen wird auf 400 Milliarden Euro geschätzt und sie zählt zu den größten Immobilienbesitzern hierzulande. Außerdem gehören ihr die meisten Waldflächen und ein Großteil des Grundbesitzes. Warum ist die Kirche in Deutschland so wahnsinnig reich? "Galileo" hat nachgeforscht.
