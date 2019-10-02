Galileo
Folge vom 02.10.2019: Der Küchen-Mozart
Folge vom 02.10.2019
Er gilt als der Mozart in der Küche. Nur geht es bei ihm nicht um musikalische, sondern um Geschmacksnoten. "Galileo" trifft Andrea Camastra, einen Sternekoch und Chemiker aus Warschau. In seinem Labor tüftelt er täglich an einem neuen zukunftsweisenden Kochen und sorgt mit seiner Molekularküche für Aufsehen. Was genau steckt hinter dieser "Noten"-Küche? "Galileo" hat nachgefragt und gekostet.
