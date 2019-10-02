Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Der Küchen-Mozart

ProSiebenFolge vom 02.10.2019
Der Küchen-Mozart

Der Küchen-MozartJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 02.10.2019: Der Küchen-Mozart

50 Min.Folge vom 02.10.2019Ab 12

Er gilt als der Mozart in der Küche. Nur geht es bei ihm nicht um musikalische, sondern um Geschmacksnoten. "Galileo" trifft Andrea Camastra, einen Sternekoch und Chemiker aus Warschau. In seinem Labor tüftelt er täglich an einem neuen zukunftsweisenden Kochen und sorgt mit seiner Molekularküche für Aufsehen. Was genau steckt hinter dieser "Noten"-Küche? "Galileo" hat nachgefragt und gekostet.

Alle verfügbaren Folgen