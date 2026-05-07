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Ganz Ohr

Ganz Ohr: Kindheit on the road

ORF KidsStaffel 1Folge 30vom 07.05.2026
Ganz Ohr: Kindheit on the road

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Ganz Ohr

Folge 30: Ganz Ohr: Kindheit on the road

17 Min.Folge vom 07.05.2026

Wie ist es, als Kind ohne ein fixes Zuhause aufzuwachsen? Eine Wohnung, ein Haus, eine Schule mit Freundinnen und Freunden. Um das herauszufinden, besucht Esther Ashanti. Sie tourt mit ihrer Mama und dem Zirkus durch Europa. Wie ist das, wenn das eigene Zuhause Räder hat? Außerdem besucht Esther Joana. Bis sie eine Jugendliche war, hat sie mit ihren Eltern jeweils ein halbes Jahr in Oberösterreich gelebt und ein halbes Jahr in Kolumbien. Wie war es für sie, in zwei so unterschiedlichen Welten aufzuwachsen? All das findet Esther in Folge 1 von Ganz Ohr heraus. Bildquelle: ORF

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