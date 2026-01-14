Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Der Pink-Pony Strickclub

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Der Pink-Pony Strickclub

Der Pink-Pony StrickclubJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 11: Der Pink-Pony Strickclub

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der berühmte Choreograph Toby Jones ist auf der Suche nach Tänzern für seine neue Produktion. Lauren ist bereit, alles dafür zu tun, um einen der Plätze zu ergattern. In der Zwischenzeit steckt Direktor Kent ausgerechnet Alex in die Herbstexamens-Gruppe um Jonas, Mila, Jimmy und Charlie. Damit Alex das Geheimnis des Proberaums nicht erfährt, warten sie bis zum Abend, bevor sie ihn wieder aufsuchen. Sie bemerken zu spät, dass das Gebäude bereits abgeschlossen und die Alarmanlage aktiviert wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen