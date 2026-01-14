Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Eine Textzeile aus dem neuen Song führt Jonas, Mila, Charlie und Jimmy zu einem Herz-Graffiti im Hof der DAM-Akademie. Doch das ursprüngliche Graffiti wurde bereits mehrfach übersprüht. Dabei fällt es ihnen immer schwerer, Alex von sich fernzuhalten, der zu ihrem Team für das Herbstexamen gestoßen ist. Es dauert nicht lange, bis Alex entdeckt, wie die anderen im Flur hinter einem Süßigkeiten-Automaten verschwinden. Er folgt ihnen in den geheimen Proberaum.

