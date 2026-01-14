Ghost Rockers
Folge 14: Ein neuer Hinweis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eine Textzeile aus dem neuen Song führt Jonas, Mila, Charlie und Jimmy zu einem Herz-Graffiti im Hof der DAM-Akademie. Doch das ursprüngliche Graffiti wurde bereits mehrfach übersprüht. Dabei fällt es ihnen immer schwerer, Alex von sich fernzuhalten, der zu ihrem Team für das Herbstexamen gestoßen ist. Es dauert nicht lange, bis Alex entdeckt, wie die anderen im Flur hinter einem Süßigkeiten-Automaten verschwinden. Er folgt ihnen in den geheimen Proberaum.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH