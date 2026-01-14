Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Einer für alle, alle für Jonas

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Einer für alle, alle für Jonas

Einer für alle, alle für JonasJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 9: Einer für alle, alle für Jonas

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas hat seiner Mutter noch immer nicht gebeichtet, dass er jetzt an der DAM eingeschrieben ist. Jimmy bietet ihm an, ihre Unterschrift für ein paar Unterlagen zu fälschen. Unterdessen hält sich Brandon während der Soloaufführung nicht an die Regieanweisungen von Alex und plant seine eigene Lichtshow. Bei seinem Auftritt strapaziert er die Elektrik so sehr, dass es zu einem Kurzschluss kommt. Charlie hält diesen prompt für einen Hinweis der Geister.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen