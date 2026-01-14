Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Probleme der neuen Studenten werden nicht geringer. Da es Jonas nicht gelingt, an die Gitarre zu gelangen, mit der er auf magische Weise gut spielen kann, muss er sich bei der Aufnahmeprüfung auf sein eigenes Spiel verlassen. Mila hingegen wird zu Direktor Kent beordert, weil Lauren eine Verletzung vortäuscht, die sie verursacht haben soll. Und Jimmy fühlt sich alles andere als wohl, als er die Anweisung bekommt, Ballettunterricht zu nehmen, um seine Schüchternheit in den Griff zu bekommen.

