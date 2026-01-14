Ghost Rockers
Folge 12: Party über Nacht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
In der Akademie eingeschlossen beschließen Jonas, Jimmy, Charlie und Mila, ihrem ursprünglichen Plan zu folgen und erst einmal einen weiteren Song zu spielen und ihn dabei aufzunehmen. Als sie sich anschließend den Text anhören, dämmert es allen, dass die verstorbenen Mitglieder der „Freebirds“ tatsächlich über die Songs zu ihnen sprechen. Da sie nicht aus dem Gebäude gelangen können, ohne den Alarm auszulösen, machen sie das Beste aus ihrer Situation und verbringen die Nacht in der DAM.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH