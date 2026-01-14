Ghost Rockers
Folge 8: Absturz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Jonas, Mila, Jimmy und Charlie in den alten Plattenladen einbrechen, finden sie ein Album der mysteriösen Band, allerdings ohne Schriftzug auf dem Cover. Schließlich ist es Lehrer Verlinden, der ihnen weiterhelfen kann: Die Band heißt „Freebirds“ und ist in den siebziger Jahren mit dem Flugzeug abgestürzt. Jonas und seine Freunde sind verwundert: Sind es also die Geister der Bandmitglieder, die dafür sorgen, dass sie plötzlich wildfremde Instrumente spielen können?
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH