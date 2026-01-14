Ghost Rockers
Folge 5: Team ohne Chance
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie spielt dann gut Theater, wenn sie positive Emotionen vermitteln soll. Doch als ihre Lehrerin von ihr fordert, Traurigkeit zu spielen, weigert sie sich. Und so findet sie sich mit Jonas, Jimmy und Mila in einer Gruppe wieder, die eine Aufführung für das Herbstexamen auf die Beine stellen soll. Direktor Kent hat sie aus den Studenten zusammengestellt, die er für am wenigsten talentiert hält. Zunächst sind alle niedergeschlagen, doch dann führt sie Jonas in den verborgenen Proberaum.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH