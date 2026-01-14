Ghost Rockers
Folge 18: Die Elternbriefe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während des Castings ist Mila ein Nervenbündel, doch dann springt ihr Brandon zur Seite, sodass sie ihren Auftritt nahezu perfekt beenden kann. Lauren glaubt nun nicht mehr daran, dass Brandon Mila nur deshalb nahe sein will, um Jonas eifersüchtig zu machen. Unterdes verschickt Direktor Kent Elternbriefe. Erfährt Jonas Mutter nun, dass sich ihr Sohn heimlich an der DAM-Akademie eingeschrieben hat? Alex will die Briefe rechtzeitig abfangen, um Jonas zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH