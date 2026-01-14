Ghost Rockers
Folge 6: Die Band
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie, Mila und Jimmy sind fassungslos. Wie kann es sein, dass sie plötzlich Instrumente spielen können, die sie nie zuvor in der Hand hatten? Charlie ist sich sicher, dass das Werk von Geistern dahinterstecken muss. Vielleicht handelt es sich sogar um Geister der Musiker, die früher in dem verborgenen Proberaum geübt haben? Um mehr herauszufinden, beschließen die Freunde, noch einmal in den verbotenen Flügel zu gehen. Dabei müssten sie eigentlich für einen anstehenden Soloauftritt üben.
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH