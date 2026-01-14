Ghost Rockers
Folge 16: Ein neues Mitglied
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
An der Akademie überschlagen sich die Ereignisse. Trisha enthüllt unter dem mysteriösen Graffiti das Wort „Mord“, was Charlie zu der Annahme führt, dass der Flugzeugabsturz der „Freebirds“ absichtlich herbeigeführt wurde. Dann hat Alex auch noch den Proberaum entdeckt, sodass den anderen nichts anderes übrig bleibt, als ihn in ihr Geheimnis einzuweihen. Und schließlich kommt auch noch Top-Choreograph Toby Jones einen Tag früher als erwartet, um sich Tänzer für seine neue Produktion auszusuchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH