Ghost Rockers
Folge 13: Das Graffiti
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als Schauspiellehrerin Dora Vanderbilt Jonas, Jimmy, Charlie und Mila nach ihrer Nacht in der DAM schlafend inmitten aufgehäufter Kostüme findet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als den Vorfall Direktor Kent zu melden. Dieser verdonnert alle zum Aufräumen und droht damit, die Eltern über den Vorfall zu informieren. Lauren indes beobachtet argwöhnisch, wie sich Brandon ausgerechnet an ihre Konkurrentin Mila heranmacht. Jonas geht es nicht anders. Denn er hat selbst ein Auge auf Mila geworfen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH