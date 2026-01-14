Ghost Rockers
Folge 21: Verblassende Träume
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila erhält eine schlimme Nachricht von der Polizei und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Als Jonas versucht, sie zu trösten, traut sie sich nicht, sich ihm gegenüber zu öffnen. Unterdes finden Jimmy, Alex und Charlie ein Kästchen unter der Statue im Park. Darin befinden sich verschiedene Gedichte, die an eine „Belle“ gerichtet sind. Gerade als die Ghost Rockers mutmaßen, wer sich dahinter verbergen könnte, erfahren sie durch Zufall die schockierende Identität der Person.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH