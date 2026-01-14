Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Die Geister der Vergangenheit

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Die Geister der Vergangenheit

Ghost Rockers

Folge 26: Die Geister der Vergangenheit

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers bemühen sich, einen gemeinsamen Auftritt für das Herbstexamen auf die Beine zu stellen. Doch Mila weigert sich, für die Band zu singen. Als Jonas sie damit konfrontiert, öffnet sich Mila ihm endlich und erzählt, dass ihr Vater einst auch Musiker werden wollte, dann aber auf die schiefe Bahn geriet. Brandon hingegen bekommt von seinem Vater Direktor Kent die Chance, seinen Song als Single herauszubringen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er Mila nicht mehr trifft.

