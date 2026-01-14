Ghost Rockers
Folge 40: Die Biber-Saboteurin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers beschließen, sich ihre Instrumente aus Isabella Vermeers Haus wiederzuholen. Damit die Vizedirektorin nichts bemerkt, wollen sie die Instrumente unbemerkt gegen andere austauschen, die sie aus der Akademie entwenden wollen. Kurz darauf erfährt Mila, dass Brandon auf der Suche nach den Mitgliedern der Ghost Rockers ist. Sein Plan ist es, dem Ruf der Band zu schaden, damit seine eigene Karriere wieder an Fahrt aufnimmt. Er ahnt nicht, dass Mila selbst Mitglied der Band ist.
