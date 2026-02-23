Gilmore Girls
Folge 1: Funkstille
42 Min.Folge vom 23.02.2026
Rory hat sich entschieden, Yale zu verlassen und sich bei ihren Großeltern eine Auszeit zu gönnen. Lorelai ist entsetzt und starr vor Kummer. Mit der Absicht, ihm eine gewichtige Frage zu stellen, fährt sie zu Luke. Rory wird unterdessen wegen ihres Fehltritts hart bestraft: Sie muss 300 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.
Gilmore Girls
