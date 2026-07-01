Gilmore Girls
Folge 10: Geldsegen
41 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 6
Während Rory wieder nach Yale zurückgeht, um ihr Studium zu beenden, wird Lorelais Ex-Mann und Rorys Vater Christopher um eine große Erbschaft reicher. Dadurch wird er völlig euphorisch und möchte seine Versäumnisse der Vergangenheit gutmachen und bietet sowohl Lorelai als auch Rory an, ihnen alles zu kaufen, was sie möchten. Rory kommt auch direkt eine Sache in den Sinn: Um von ihren Großeltern loszukommen, wünscht sie sich, dass ihr Vater ihre Studiengebühren abbezahlt ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH