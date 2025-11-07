Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Eiszeit

ATV 2Staffel 6Folge 4vom 07.11.2025
Eiszeit

EiszeitJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 4: Eiszeit

43 Min.Folge vom 07.11.2025

Emily kann es nicht fassen: Ausgerechnet jetzt sitzt sie wegen eines Schneesturms in Finnland fest. Zuhause findet zeitgleich die Veranstaltung ihrer Vereinigung statt, auf die sie seit Wochen hinfiebert. Sie wünscht sich, dass Rory sie vertritt, doch die hat ganz andere Sorgen. Seit seiner Rückkehr aus Europa ist Logan nicht mehr der Alte. Vorsichtig spricht sie ihn darauf an und erfährt von einem Richtungswechsel im Leben ihres Freundes.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 4 Staffeln und Folgen