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Gilmore Girls

Trinkfest

sixxStaffel 6Folge 19vom 19.03.2026
Trinkfest

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Gilmore Girls

Folge 19: Trinkfest

43 Min.Folge vom 19.03.2026

Lanes koreanische Großmutter besteht auf einer buddhistischen Hochzeit. Also lassen Lane und Zack sowohl die christlichen als auch die buddhistischen Zeremonien über sich ergehen, bevor es zum spaßigen Teil der Hochzeit übergeht. Lorelai erscheint in Begleitung von Christopher auf dem Fest und übertreibt es gehörig mit dem Tequila.

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