Gilmore Girls
Folge 12: Hochzeitsstress
42 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai erfährt durch einen Zufall, dass Luke eine Tochter namens April hat. Sie fragt sich, warum Luke ihr nicht schon früher von April erzählt hat - schließlich heiraten die beiden bald. Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung, die Lorelai erlebt. Logan unternimmt indes einen verzweifelten Versuch, Rory zu einer Reaktion zu bewegen ?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH