Gilmore Girls
Folge 17: Mit Sack und Pack
42 Min.Folge vom 17.03.2026
Bei Logan und Rory bahnt sich eine Versöhnung an und sie beschließen, ihrer Liebe eine neue Chance zu geben. Doch irgendetwas hält Rory davon ab, sich mit ganzem Herzen auf die Sache einzulassen und sie zieht sich nach Stars Hollow zurück. Lane schwebt indes auf Wolke Sieben, denn Zack hat bei ihrer Mutter um Lanes Hand angehalten. Lorelai versucht die Tatsache zu verdauen, dass Luke seine Tochter auf ihrer Klassenfahrt begleitet.
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH