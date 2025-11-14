Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 6Folge 9vom 14.11.2025
Folge 9: Die verlorene Tochter

Endlich versteht Rory, was sie sich aktuell von ihrem Leben wünscht: Sie möchte bei ihren Großeltern ausziehen und bei der Stanford Eagle Gazette arbeiten. Der erhoffte Job ist allerdings schwieriger zu bekommen als gedacht, denn der Zeitungschef Stuart stellt sich ziemlich quer. Derweil ist Luke eifersüchtig auf Lorelais Ex-Mann Christopher, und bekommt seltsamen Besuch von einem kleinen Mädchen namens April, die ihn um eine Haarprobe für einen Vaterschaftstest bittet ...

