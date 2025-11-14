Gilmore Girls
Folge 9: Die verlorene Tochter
43 Min.Folge vom 14.11.2025
Endlich versteht Rory, was sie sich aktuell von ihrem Leben wünscht: Sie möchte bei ihren Großeltern ausziehen und bei der Stanford Eagle Gazette arbeiten. Der erhoffte Job ist allerdings schwieriger zu bekommen als gedacht, denn der Zeitungschef Stuart stellt sich ziemlich quer. Derweil ist Luke eifersüchtig auf Lorelais Ex-Mann Christopher, und bekommt seltsamen Besuch von einem kleinen Mädchen namens April, die ihn um eine Haarprobe für einen Vaterschaftstest bittet ...
Gilmore Girls
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH