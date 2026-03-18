Gilmore Girls
Folge 18: Rache ist süß
40 Min.Folge vom 18.03.2026
Rory fällt es sehr schwer, über Logans Affären hinwegzusehen, die er während der Trennung unterhalten hat. Bei einem Besuch in Jess' Buchladen wird ihr plötzlich klar, dass sie ihren Verflossenen immer noch liebt - doch kann sie Logan einfach hintergehen? Lorelai beobachtet mit Schrecken, wie sich die Umzugspläne ihrer Eltern nach Stars Hollow konkretisieren. Sie will ihre Eltern nun davon überzeugen, wie langweilig ihr Städtchen doch sein kann.
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH