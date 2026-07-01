Gilmore Girls
Folge 5: Nachbeben
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Auf der Spendengala der "Daughters of the American Revolution" wird endlich Tacheles geredet: Richard spricht Mitchum Huntzberger auf Rorys Praktikum an und platzt vor Wut, als er den Grund für ihre Entlassung erfährt. Rory verweist Shira Huntzberger indes auf den Katzentisch, woraufhin Emily Shira die Meinung geigt. Nach so viel Ehrlichkeit macht sich bei den Gilmores eine herrliche Genugtuung breit ?
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH