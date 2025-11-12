Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Einundzwanzig

ATV 2Staffel 6Folge 7vom 12.11.2025
Einundzwanzig

EinundzwanzigJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 7: Einundzwanzig

42 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Rory und Lorelai sind immer noch zerstritten, dabei steht Rorys 21. Geburtstag vor der Tür und dafür hatten die beiden eigentlich ganz spezielle Pläne. Als Rory dann von ihren Großeltern auch noch dabei erwischt wird, wie sie mit Logan knutscht und Lorelai wegen eines unmoralischen Angebots Stress mit ihrem Vater hat, ist das Familienchaos perfekt. Nur die von Emily und Richard geplante große Geburtstagsfeier für Rory macht alles noch schlimmer ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 4 Staffeln und Folgen