Gilmore Girls
Folge 7: Einundzwanzig
42 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Rory und Lorelai sind immer noch zerstritten, dabei steht Rorys 21. Geburtstag vor der Tür und dafür hatten die beiden eigentlich ganz spezielle Pläne. Als Rory dann von ihren Großeltern auch noch dabei erwischt wird, wie sie mit Logan knutscht und Lorelai wegen eines unmoralischen Angebots Stress mit ihrem Vater hat, ist das Familienchaos perfekt. Nur die von Emily und Richard geplante große Geburtstagsfeier für Rory macht alles noch schlimmer ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH