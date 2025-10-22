Gilmore Girls
Folge 20: Letzte Rettung
42 Min.Folge vom 22.10.2025
Lukes Tochter April hat Geburtstag und ihr Vater will eine Party im Diner für sie organisieren. Lorelai will bei den Vorbereitungen helfen, doch Luke lehnt ab - es sei nicht der richtige Zeitpunkt, um ihr April vorzustellen. Als sich jedoch das Chaos breitmacht, springt Lorelai ein und beeindruckt mit ihrem Einsatz nicht nur April.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH