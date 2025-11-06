Gilmore Girls
Folge 3: Der Schoko-Hund
43 Min.Folge vom 06.11.2025
Luke kümmert sich in Lorelais Abwesenheit um den Hund Paul Anka und merkt schnell, dass man das Tier nicht aus den Augen lassen kann. Paul Anka hat eine Riesenportion Schokolade gefressen und muss nun schleunigst zum Tierarzt. Unterdessen überlegt Rory, das Angebot ihrer Oma anzunehmen und in die Organisation "Daughters of the American Revolution" einzusteigen - obwohl sie das Uni-Leben in Yale mittlerweile ziemlich vermisst.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH