Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Abgeschossen

ATV 2Staffel 7Folge 1vom 04.12.2025
Abgeschossen

AbgeschossenJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 1: Abgeschossen

41 Min.Folge vom 04.12.2025

Lorelai leidet unter der Trennung von Luke und beschließt, ihrer Einsamkeit zu entfliehen und Christopher zu besuchen. Sie verbringt die Nacht mit ihm, realisiert jedoch am nächsten Morgen, dass sie einen Fehler begangen hat. Rorys Laune ist ebenfalls im Keller, denn Logan ist für einen Job nach London gereist. Er hinterlässt ihr jedoch ein ebenso interessantes wie fragwürdiges Abschiedsgeschenk: eine Spielzeugrakete.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 4 Staffeln und Folgen