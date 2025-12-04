Gilmore Girls
Folge 1: Abgeschossen
41 Min.Folge vom 04.12.2025
Lorelai leidet unter der Trennung von Luke und beschließt, ihrer Einsamkeit zu entfliehen und Christopher zu besuchen. Sie verbringt die Nacht mit ihm, realisiert jedoch am nächsten Morgen, dass sie einen Fehler begangen hat. Rorys Laune ist ebenfalls im Keller, denn Logan ist für einen Job nach London gereist. Er hinterlässt ihr jedoch ein ebenso interessantes wie fragwürdiges Abschiedsgeschenk: eine Spielzeugrakete.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH