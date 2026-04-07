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Gilmore Girls

Zwischen den Jahren

sixxStaffel 7Folge 11vom 07.04.2026
Zwischen den Jahren

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Gilmore Girls

Folge 11: Zwischen den Jahren

40 Min.Folge vom 07.04.2026

Rory und Lorelai sind im Weihnachtsfieber und haben ihre genauen Vorstellungen, wie der Christbaum aussehen soll. Christopher wiederum hat seinen eigenen Kopf in Sachen Weihnachtsfestgestaltung. Unterdessen bekommt Luke die Nachricht von seinem Anwalt, ein Leumundszeugnis vorweisen zu müssen. Lorelai bietet sich an, es zu verfassen - doch das ist leichter gesagt als getan.

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