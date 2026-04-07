Gilmore Girls
Folge 11: Zwischen den Jahren
40 Min.Folge vom 07.04.2026
Rory und Lorelai sind im Weihnachtsfieber und haben ihre genauen Vorstellungen, wie der Christbaum aussehen soll. Christopher wiederum hat seinen eigenen Kopf in Sachen Weihnachtsfestgestaltung. Unterdessen bekommt Luke die Nachricht von seinem Anwalt, ein Leumundszeugnis vorweisen zu müssen. Lorelai bietet sich an, es zu verfassen - doch das ist leichter gesagt als getan.
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Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH