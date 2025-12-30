Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Im Rausch vereint

ATV 2Staffel 7Folge 15vom 30.12.2025
Im Rausch vereint

Im Rausch vereintJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 15: Im Rausch vereint

41 Min.Folge vom 30.12.2025

Richard muss sich nach seinem Krankenhausaufenthalt noch schonen und Diät halten. Das gesunde, doch fade Essen macht ihn zu einem grantigen Miesepeter, und Emily ist mit ihren Nerven am Ende. Lorelai kann das nicht länger mitansehen und hilft ihrer Mutter unter die Arme. Nach getaner Arbeit gönnen sich die Damen ein paar Drinks (zu viel), und Lorelai spricht Klartext mit ihrer Mutter.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
ATV 2
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 5 Staffeln und Folgen