Gilmore Girls
Folge 15: Im Rausch vereint
41 Min.Folge vom 30.12.2025
Richard muss sich nach seinem Krankenhausaufenthalt noch schonen und Diät halten. Das gesunde, doch fade Essen macht ihn zu einem grantigen Miesepeter, und Emily ist mit ihren Nerven am Ende. Lorelai kann das nicht länger mitansehen und hilft ihrer Mutter unter die Arme. Nach getaner Arbeit gönnen sich die Damen ein paar Drinks (zu viel), und Lorelai spricht Klartext mit ihrer Mutter.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH